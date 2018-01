L’ex-juge en chef de la Cour suprême publiera un roman

Moins d’un mois après son départ à la retraite, l’ex-juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverley McLachlin, fera paraître en mai un premier roman, «Full Disclosure», un thriller judiciaire.

«Full Disclosure» est né de mon expérience en tant qu’avocate et juge, ainsi que de ma fascination de tout temps pour le système de justice criminel», a confié celle qui a présidé durant 18 ans les travaux du plus haut tribunal du pays.

C’est l’éditeur Simon & Schuster qui a annoncé mardi avoir acquis les droits de l’ouvrage, à paraître le 1er mai 2018 en version originale anglaise.

«Des rues mal famées de Vancouver aux corridors fatidiques de la justice, ‘‘Full Disclosure’’ est un thriller incisif, vibrant d’authenticité et d’intrigue», a décrit la maison d’édition dans un communiqué.

Le roman raconte les tribulations d’une avocate de la défense, Jilly Truitt, qui accepte de défendre un individu énigmatique, Vincent Trussardi, accusé du meurtre de sa femme.

La juge albertaine de 74 ans a tiré un trait sur sa carrière le 15 décembre dernier, après avoir siégé 28 ans à la Cour suprême et avoir entendu plus de 2000 causes.