L’UQAR a hâte à l’ouverture d’un nouveau complexe sportif

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) a hâte à l’ouverture du futur complexe glaces et piscines Desjardins de Rimouski.

Le complexe, qui comptera deux piscines et deux patinoires, représente un investissement de 41,4 millions$, dont 15,7 millions$ provenant de la Ville.

Selon l’UQAR, le complexe permettra de retenir la population active de Rimouski et aura des retombées tangibles, à très court terme, pour l’université, dont le campus est situé à proximité du nouveau centre sportif. Le Complexe doit ouvrir d'ici la fin de l'année.

L’année qui s’amorce sera d’ailleurs remplie de défis pour l’université. Selon le recteur de l'UQAR, Jean-Pierre Ouellet, le recrutement de la clientèle étudiante au pays ainsi qu'à l'international et l'ajout de nouveaux programmes pour augmenter l'offre de l'université demeurent les principales priorités de l’institution.

Après trois années déficitaires, la situation financière de l'UQAR préoccupe également le recteur.

Jean-Pierre Ouellet espère que la révision de la politique de financement des universités entamée par Québec et la hausse anticipée de la contribution gouvernementale pourront permettre de ramener un certain équilibre et de favoriser les établissements en région.