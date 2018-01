Méfaits au chalet de la patinoire municipale de Cantley

La police recherche deux adolescents qui auraient commis pour environ 1500 $ de dommages à l’intérieur du chalet de la patinoire municipale de Cantley, en Outaouais.

Les méfaits ont eu lieu entre 18h30 et 19h30 dans la soirée du 1er janvier.

Le premier suspect serait âgé entre 13 et 15 ans et aurait les cheveux bruns courts. Il mesurerait environ 4 pi 7 po et porterait des broches.

Le deuxième suspect serait aussi âgé entre 13 et 15 ans, mesurant 5 pi, de corpulence mince. Il aurait des cheveux blonds courts.

Toute personne possédant de l’information concernant cet incident ou pouvant identifier les suspects est invitée à communiquer de manière anonyme avec la ligne «Info des Collines» en composant le 1 844 477-2529.