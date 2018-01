Meurtre à Sherbrooke: le suspect est le fils de la victime

Une mère de famille de 52 ans a été poignardée à l'arme blanche par son fils de 35 ans, dans sa résidence de Sherbrooke, lundi en fin de journée. Vers 16h15, le fils d'Arlène Girard se présente à la maison familiale de la rue Paillard dans le secteur Rock Forest. C'est là qu'il assène plusieurs coups de couteau à sa mère.

Arrêté sur place

L'individu de 35 ans, qui n'était pas connu des policiers, a été arrêté sur place par les agents du Service de police de Sherbrooke.

«Nous étions assis en train de prendre notre apéro lorsque nous avons aperçu les voitures de police arriver devant chez nous. Nous avons aperçu que les policiers avaient leurs fusils entre les mains et ils ont arrêté un homme qui n'habitait pas cette maison», explique Francine Nadeau Cayer qui demeure juste en face d'où s'est déroulé le drame.

Les ambulanciers ont ensuite transporté la dame au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke où malheureusement son décès est constaté.

Des problèmes de santé mentale au cœur du drame ?

Selon les premières informations, l'individu de 35 ans, qui n’a pas résisté à son arrestation, pourrait avoir des problèmes de santé mentale. Il a été interrogé une partie de la nuit par les enquêteurs du Service de police de Sherbrooke. Il devrait comparaître en après-midi au palais de justice pour répondre à une accusation de meurtre.

Une maison qui avait été louée

Selon les voisins rencontrés, la famille avait loué cette maison de la rue Paillard à un couple de Sherbrooke parti étudier en France en juin dernier. «C'était des personnes très tranquilles. Ils avaient au moins 3 adolescents et même s'il y avait souvent du va-et-vient sur place, on ne l'est entendait pas», explique madame Cayer.