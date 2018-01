Mylo amasse 2,5 M $ pour créer une plateforme d’épargne personnelle

Mylo Financial Technologies a récolté 2,5 millions $ pour étendre ses activités dans les outils électroniques de gestion des finances personnelles.

L’entreprise montréalaise est à l’origine de l’application Mylo, qui arrondit les transactions bancaires de ses utilisateurs et investit l’excédent. Mylo Financial Technologies souhaite à présent développer une plateforme intégrée de gestion des finances personnelles et fonctionnant avec une intelligence artificielle.

«Nous nous employons à concevoir une nouvelle génération de technologies innovantes, exploitant l’intelligence artificielle, qui aideront les Canadiens à améliorer tous les aspects de leurs finances personnelles», a mentionné par communiqué le PDG et fondateur de Mylo, Philip Barrar.

Selon l’entreprise, son application peut permettre à ses utilisateurs de se fixer des objectifs d’épargne et leur fait des suggestions d’investissement par la suite.

Desjardins Capital, Robert Raich et Ferst Capital Partners ont contribué pour 2 millions $ au financement du projet de l’entreprise.