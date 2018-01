Pas de cannabis à Coachella, malgré sa légalisation

Bien que le cannabis soit légal en Californie depuis le 1er janvier, le Festival Coachella, qui se tiendra à Indio en avril, l’interdira sur son site.

C’est du moins ce qu’il est possible d’apprendre dans la section FAQ du site web du Festival qui est l’un des plus importants aux États-Unis et qui compte parmi ses têtes d’affiche, The Weeknd, Beyoncé et Eminem.

«Désolé, l'ami. La marijuana et les produits de la marijuana ne sont pas permis sur le site du Coachella Valley Music and Arts Festival. Même en 2018 et après. Si ça change, nous ferons une mise à jour de la réponse», est-il précisé.

Au Canada, le cannabis doit être officiellement légalisé le 1er juillet 2018. Selon la loi que compte adopter le gouvernement provincial pour encadrer la légalisation de la marijuana, il sera possible de fumer dans les lieux publics, de la même façon que le tabac.

La ministre responsable du projet de loi, Lucie Charlebois, a toutefois laissé savoir que les festivals québécois auront le pouvoir d’interdire la consommation de cannabis sur les sites des festivals même s’il s’agit de lieux publics.

«Une organisation, par exemple le Festival d’été de Québec [FEQ], pourrait interdire le cannabis sur son site», a affirmé Bianca Boutin, l’attachée de presse de la ministre, dans une communication avec le Journal en novembre dernier.