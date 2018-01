Plus de Canadiens ont pris le train pendant les Fêtes en 2017

VIA Rail a transporté 308 000 passagers pendant la période des Fêtes, soit une hausse de presque 10 % par rapport à l’an dernier.

La société a fait cette annonce mardi, précisant qu’il s’agit d’un nombre record depuis qu’elle a commencé à mesurer l’achalandage de son réseau pour cette période en 2009.

Ce nombre record a été atteint malgré le temps glacial et la neige. Les trains ont eu davantage de retards et d’annulations que les années précédentes, selon VIA Rail.

«Nos opérations ont été mises à rude épreuve par des vagues de froid et des tempêtes extrêmes. Je remercie nos clients pour leur compréhension», a souligné par communiqué Yves Desjardins-Siliciano, président et chef de la direction de VIA Rail.

Le corridor Québec-Windsor, qui relie Montréal et Québec à plusieurs grandes villes ontariennes, est celui qui a connu la plus forte hausse du nombre de passagers, soit de 10,7 %. Le trajet le plus populaire du réseau a été celui reliant Toronto et Ottawa, avec un total de 35 800 passagers.

Les services régionaux et les tronçons de l'ouest du pays ont pour leur part enregistré une baisse d’achalandage de 13,6 % et 8,2 % respectivement. VIA Rail a recueilli ces données sur la période du 18 décembre 2017 au 7 janvier 2018.