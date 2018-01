Plusieurs résidences inondées à Terrebonne

La hausse importante du niveau d’eau de la rivière des Mille Îles a amené la Sécurité civile de la Ville de Terrebonne à décréter «l’état d’inondation», mardi après-midi.

Certaines résidences ont en effet été inondées au cours des dernières heures dans le secteur de la côte de Terrebonne, entre le pont de l’autoroute 25 et l’édifice de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM).

Aucune évacuation n’a toutefois été nécessaire pour le moment, ont fait savoir les autorités municipales.

«En ce qui a trait aux autres secteurs, l’équipe municipale poursuit sa surveillance continue 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le niveau de l’eau y est toujours très élevé et on dénote la présence de glaces de fond, d’embâcles et de frasil, ce qui nuit à la circulation régulière des eaux», a indiqué la Sécurité civile dans un communiqué.

La municipalité a également mentionné qu’elle «fait tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser les impacts des sinistres et soutenir les résidents touchés».

Pour les citoyens qui désirent obtenir les informations les plus à jour, il est en tout temps possible de consulter le site web www.ville.terrebonne.qc.ca ou d’écouter la boîte vocale d’information en composant le 450 961-2001.