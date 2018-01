Quelles sont les destinations voyages de plus en plus populaires?

Le site spécialisé en voyages Tripadvisor a publié son palmarès des destinations touristiques de plus en plus prisées des voyageurs, dans lequel Halifax, fait partie du lot.

Au numéro un, l’île japonaise de Ishigaki, de plus en plus populaire chez les touristes, réserve une surprise de taille aux voyageurs en quête de paysages idylliques, selon les informations récoltées par Business Insider.

L’île spectaculaire avec ses plages de sable blanc, est située dans l’archipel d’Okinawa. Elle arrive au sommet du palmarès des «Destinations de plus en plus populaires».

Pour compiler ces résultats, Tripadvisor a utilisé un algorithme qui a mesuré d’année en année l’augmentation des commentaires favorables des voyageurs en ce qui a trait à l’hébergement, la restauration, et les attractions touristiques.

Ishigaki est la plus grande île de la préfecture d’Okinawa. En plus de ses plages de sable blanc, on peut y admirer de rares coraux, des montagnes et des forêts de mangroves.

Les amateurs de plongée en apnée et de bonne bouffe y trouvent leur compte.

Le prix moyen d’une nuit à l’hôtel est de 200$.

Le nombre de visiteurs y a augmenté de 10.5% en 2016, avec près de 8,77 millions de touristes.

À Hawaï, ce sont 8,93 millions de touristes qui ont visité l’archipel, une augmentation de 2,9%.

Voici le palmarès des destinations de plus en plus prisées.

1. Ishigaki, Japon.

2. Kapaa, Hawaï.

3. Nairobi, Kenya.

4. Halifax, Canada.

5. Gdansk, Poland.

6. San Jose, Costa Rica.

7. Riga, Latvia.

8. Rovinj, Croatia.

9. Nerja, Spain.

10. Casablanca, Morocco.