Quelque 3 500 nouveau-nés meurent chaque année durant leur sommeil

Quelque 3 500 nouveau-nés meurent chaque année dans leur sommeil aux États-Unis, indique mardi un rapport des autorités médicales de ce pays comptant environ 320 millions d'habitants.

Celles-ci soulignent la nécessité pour les parents de mieux se conformer aux recommandations permettant aux enfants de dormir avec le moins de risque possible du syndrome de mort subite du nourrisson ou d'étouffement accidentel et d'autres causes.

Dans les années 1990, il y a eu une forte baisse du nombre des décès de très jeunes enfants durant leur sommeil à la suite d'une campagne nationale pour que les adultes couchent toujours les nourrissons sur le dos.

Mais ces progrès se sont ralentis à la fin de la décennie 1990. Les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) montrent que le risque de décès des bébés durant leur sommeil persiste.

«Malheureusement un trop grand nombre de nourrissons dans ce pays meurent en dormant et ces morts pourraient être évitées», déplore Brenda Fitzgerald, directrice des CDC.

«Nous devons donc faire davantage pour que chaque famille soit informée des recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie (AAP) selon lesquelles les bébés devraient toujours dormir couchés sur le dos, sans aucun jouet comme des peluches, un oreiller ou d'autres objets mous, comme une couverture, dans leur berceau», ajoute-t-elle.

Les parents sont également encouragés à ce que leur enfant en bas âge dorme dans leur chambre, mais pas dans leur lit.

«Ces pratiques aideront à réduire le risque de décès des nourrissons et à les protéger contre les blessures», insiste Brenda Fitzgerald.

Les CDC ont analysé des statistiques de 2015 portant sur des mères indiquant coucher leur enfant dans de mauvaises positions, partager le lit avec leur bébé ou laisser des oreillers et d'autres objets mous dans le berceau.

Le rapport estime qu'une mère sur cinq (21,6%) a indiqué en 2015 placer son bébé sur le côté ou le ventre pour dormir et bien plus de la moitié (61,4%) ont dit que leur enfant dormait avec elle dans le même lit. Enfin deux mères sur cinq (38,5%) ont reconnu laisser des objets dans le lit de l'enfant.

Comme l'avait indiqué une étude précédente, seulement 55% des mères ont dit avoir été informées des recommandations pour faire dormir leur nourrisson lors des visites chez le pédiatre tandis que 20% ont affirmé n'avoir eu aucun conseil et 25% de mauvaises recommandations.