Un documentaire pour la commémoration de la fusillade de la mosquée

Le triste anniversaire de la fusillade de la grande mosquée de Québec, qui a fait 6 morts, sera souligné prochainement. De nouvelles activités de commémoration s'ajoutent à la programmation.

C'est le cas du documentaire «Ta dernière marche dans la mosquée» qui sera projeté. Il a été réalisé par une organisation musulmane DawaNet Canada.

On y revient sur les tragiques événements perpétrés le 29 janvier 2017 quand un tireur s'est présenté à la mosquée et a ouvert le feu. Ce soir-là, six personnes ont perdu la vie.

Le documentaire recense les témoignages de membres de la famille de proches qui ont péri dans cette attaque ainsi que ceux de survivants de l'attentat.

La commémoration se déroulera sur trois jours. Deux prières se tiendront, une musulmane et une ouverte au public au pavillon de la jeunesse. De plus, le soir du 29 janvier, un grand rassemblement est prévu à la grande mosquée.

«À l'image de la vigile qui a eu lieu l'année passée. On se rappelle que 15 000 personnes le lendemain s'étaient présentées. C'est à la même place et on va faire des présentations. Ce sera des proches des victimes, des survivants qui prendront la parole», explique Sébastien Bouchard du Comité citoyen pour la commémoration de la fusillade.

Le Comité citoyen croit que le maire de Québec, Régis Labeaume, et le premier ministre, Philippe Couillard, participeront à ce rassemblement.

D'autres précisions sur le déroulement de l'événement seront annoncées dans les prochains jours.