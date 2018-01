Wall Street: Nasdaq et S&P 500 enchaînent leur 6e record d'affilée

Wall Street, soutenue par une économie en forme à l'approche de la saison des résultats, a terminé à de nouveaux sommets mardi, le Nasdaq (+0,09%) et le S&P 500 (+0,13%) enregistrant leur sixième record d'affilée tandis que le Dow Jones s'est octroyé 0,41%.

Selon les résultats définitifs, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de la Bourse de New York, a avancé de 102,80 points à 25 386,80 points, le Nasdaq de 6,19 points à 7163,58 points, et le S&P 500 de 3,58 points à 2751,29 points.

«Il n'y a pas de nouvelles informations, économiques ou politiques, justifiant en tant que telle la progression des indices», a relevé Christopher Low de FTN Financial.

«Mais avec des indicateurs qui dans leur ensemble reflètent une économie de plus en plus solide, on voit revenir sur le marché des petits investisseurs», a-t-il remarqué.

Après l'envolée des indices en 2017 et un début d'année 2018 tout aussi euphorique, «certaines personnes craignent simplement de rater une bonne occasion», a abondé Sam Stovall de CFRA. «De nombreux investisseurs prennent l'argent qu'ils gardaient encore de côté et le placent sur le marché des actions», a-t-il observé.

L'élan de la Bourse est alimenté depuis plusieurs mois par le faible niveau des taux d'intérêt, l'importante progression des bénéfices des entreprises, la croissance mondiale généralisée et l'optimisme lié à la réforme fiscale adoptée fin 2017 aux États-Unis.

«Mais avec l'envolée récente du marché des actions, on parle de plus en plus de ce qui pourrait renverser cette tendance», a remarqué Patrick O'Hare de Briefing en soulignant que la remontée en cours des taux d'intérêt figurait en haut de la liste.

Le marché obligataire s'est nettement replié mardi: signe d'une moindre demande, le rendement des bons du Trésor à 10 ans grimpait en effet vers 21H15 GMT à 2,545%, contre 2,480% lundi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,882% contre 2,811% la veille.