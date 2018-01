YouTube réagit à la controverse causée par Logan Paul

Une semaine après la controverse créée par un de ses influenceurs, YouTube a finalement réagi à la vidéo publiée par Logan Paul où l'on montrait un corps pendu.

Dans une série de messages publiés sur Twitter, le site d'hébergement vidéo de Google a finalement partagé une lettre pour sa communauté.

An open letter to our community:



Many of you have been frustrated with our lack of communication recently. You’re right to be. You deserve to know what's going on. — YouTube (@YouTube) 9 janvier 2018

Like many others, we were upset by the video that was shared last week. — YouTube (@YouTube) 9 janvier 2018

Suicide is not a joke, nor should it ever be a driving force for views. As Anna Akana put it perfectly: "That body was a person someone loved. You do not walk into a suicide forest with a camera and claim mental health awareness." — YouTube (@YouTube) 9 janvier 2018

We expect more of the creators who build their community on @YouTube, as we’re sure you do too. The channel violated our community guidelines, we acted accordingly, and we are looking at further consequences. — YouTube (@YouTube) 9 janvier 2018