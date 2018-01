40% des rues de Montréal déneigées

Lancée lundi soir, la troisième opération de chargement de la neige de la saison à Montréal est maintenant à 40% complétée.

«Ça va beaucoup plus vite que ce qu’on espérait. On s’attendait à avancer au rythme de 20% par jour, mais actuellement 40% du travail a été fait. Les grandes rues sont déneigées au complet et on s’attend que d’ici à la fin de la journée à peu près 50% des rues vont être faites», explique le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Pendant ce temps, la mairesse Valérie Plante en a appelé à la collaboration des citoyens sur son compte Twitter, mercredi avant-midi.

«En raison de la météo, nous avons de gros défis à relever pour offrir des services de déneigement efficaces. Nous demandons la collaboration de l’ensemble des Montréalais pour y arriver», a-t-elle écrit.

La Ville doit faire le maximum pour enlever la neige des rues et ainsi dégager les puisards d’ici demain alors que de la pluie est attendue sur la métropole.

«On va être en excellente position quand on va recevoir les premières précipitations en eau, jeudi et vendredi», a promis son porte-parole.