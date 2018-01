Déneigement de plus de 500 puisards à Sherbrooke

Après le froid et la neige, voilà que plus de 20 millimètres de pluie sont attendus en Estrie d'ici la fin de la semaine. Des équipes de la Ville de Sherbrooke s'affairaient mercredi à déneiger les quelque 500 puisards et les toitures de certains bâtiments municipaux en prévision du redoux.

«Nos équipes étaient à pied d'œuvre pour dégager la neige des puisards qui sont situés dans certains secteurs plus problématiques de la ville. On veut ainsi éviter que l'eau prévue par la pluie des prochains jours ne s'accumule au sol», a expliqué Guylaine Boutin, directrice des travaux publics à la Ville de Sherbrooke.

Surveillance des lacs et des rivières

Une surveillance active sera également effectuée par des agents de la Sécurité civile pour notamment vérifier le niveau d'eau de la rivière Saint-François.

De son côté, la Commission scolaire de la région de Sherbrooke inspectera l'ensemble des toits des écoles primaires et secondaires de son territoire, bien que ceux-ci soient dotés d'une membrane protectrice en cas d'infiltration d'eau.

Un redoux hâtif cette année

Habituellement, ce genre d'opération de déneigement se déroule surtout au début du printemps, mais cette hausse soudaine de la température incitera forcément de nombreux propriétaires à agir plus rapidement cette année.