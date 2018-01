Deux hommes surpris en train de voler des souffleuses

Deux hommes de 24 ans de Québec ont été arrêtés, dans la nuit de mardi à mercredi, après s’être fait prendre à voler des souffleuses dans divers entrepôts du secteur de Sainte-Foy, à Québec.

Les faits se sont produits sur la rue Galvani, à proximité du boulevard du Versant nord et de l’autoroute Robert-Bourassa. C’est un témoin qui a constaté les activités douteuses des deux suspects, selon Étienne Doyon, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec.

«Il le a suivi un peu et il a alerté les policiers», a indiqué M. Doyon.

Les deux hommes ont été arrêtés à 00h40. Ils avaient volé trois souffleuses.

Ils doivent comparaître ce mercredi, au palais de justice de Québec, pour de possible chef d’accusation de vol de plus de 5000 $ et de recel de plus de 5000 $.

L’un des deux suspects avait également une possession simple de stupéfiant.

La voiture dans laquelle se trouvaient les deux suspects a été saisie comme bien infractionnel. Le SPVQ rappelle à la population d’être vigilante, avec leur souffleuse, puisqu’il s’agit d’un équipement qui fait régulièrement l’objet de vol. Il est recommandé d’identifier sa souffleuse, de la serrer en lieu sûr et de s’assurer qu’elle est bien attachée ou cadenassée.