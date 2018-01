L'actrice et réalisatrice Greta Gerwig ne travaillera plus avec Woody Allen

L’actrice et réalisatrice du film «Ladybird» Greta Gerwig ne travaillera plus jamais avec Woody Allen, après avoir lu plusieurs articles de sa fille adoptive, Dylan Farrow.

De nombreux acteurs et actrices qui ont joué dans des films du réalisateur new-yorkais ont subi les foudres des critiques et été obligés de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi de travailler avec lui malgré les accusations d'abus sexuels de sa fille Dylan Farrow.

Alors qu'Hollywood fait face à un scandale sans précédent avec l'affaire Weinstein, plusieurs grands noms de l'industrie ont dû se mettre en retrait, mais pas Woody Allen, qui continue à tourner avec certains des acteurs et actrices les plus populaires au monde.

Ce dimanche, dans les coulisses des Golden Globes, on a donc demandé à Greta Gerwig si elle regrettait d'avoir tourné avec Woody Allen en 2012 dans To Rome With Love. Sur le moment, mal à l'aise, l'actrice a évité de répondre à la question. Mais dans un entretien avec le réalisateur Aaron Sorkin dans le New York Times, elle a finalement évoqué le sujet.

«Je ne parle que pour moi-même et voilà ce que j'en pense : si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas joué dans ce film. Je n'ai pas travaillé pour lui après ça, et je ne travaillerai plus jamais pour lui. Les deux articles de Dylan Farrow m'ont fait me rendre compte que j'avais fait du mal à une femme, et ça m'a brisé le cœur. J'ai grandi avec les films de Woody Allen, ils m'ont appris des choses en tant qu'artiste et je ne peux plus rien faire contre ça, mais je peux prendre des décisions différentes à partir de maintenant.»

En novembre dernier, Ellen Page, qui jouait elle aussi dans To Rome With Love, parlait du film comme «le plus grand regret» de sa carrière. «J'ai honte d'avoir fait ce film. Je n'étais pas encore la personne que je suis aujourd'hui et j'étais sous pression, on me disait que j'étais obligée de dire oui à un film de Woody Allen.»

D'autres, comme Kate Winslet qui joue dans le dernier film du réalisateur, Wonder Wheel, sont beaucoup moins catégoriques : «Je ne sais rien en fait, j'ignore si ce qu'on dit de lui est vrai ou faux», expliquait-elle récemment au New York Times pour justifier sa décision.