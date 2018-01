Le rapport final sur l’écrasement d’avion attendu

C’est ce mercredi matin que le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) dévoilera ses conclusions de l’enquête portant sur l’écrasement d’avion qui a emporté le chroniqueur politique Jean Lapierre ainsi que plusieurs membres de sa famille, en mars 2016, aux Îles-de-la-Madeleine.

Jean Lapierre, sa conjointe Nicole Beaulieu, deux de ses frères, Marc et Louis Lapierre, une de ses sœurs, Martine Lapierre, ainsi que les pilotes Pascal Gosselin et Fabrice Labourel se rendaient aux funérailles du père du chroniqueur, le 29 mars, quand l’appareil, un Mitsubishi MU-2B-60, s’était écrasé à deux kilomètres de la piste d’atterrissage.

Mise à jour de l'enquête

En juillet 2016, le BST avait publié une mise à jour de son enquête, mais n’avait pas encore été en mesure de déterminer la cause de la tragédie.

L’organisme fédéral avait indiqué que l’appareil était devenu «ingouvernable» lorsque le pilote automatique a été débrayé en vue de l’approche d’atterrissage.

Ainsi, «l’aéronef s’est incliné rapidement dans une forte inclinaison à droite et a amorcé une descente rapide» avant de percuter le sol de manière «quasi horizontale», avait précisé le BST.

Le pilote automatique avait jusque-là été embrayé pendant presque tout le vol.

Le BST a aussi noté que lors de son approche, l’avion était à une altitude et une vitesse «plus élevées que celles qui sont recommandées».

Selon les données de l'enregistreur de vol, l'appareil a procédé à son approche finale à une altitude de plus de 10 000 pieds et à une vitesse de 240 nœuds, plutôt que les 7000 pieds et 140 nœuds recommandés pour une approche stable.