Les 15 voitures que les automobilistes conservent le plus longtemps

Un site spécialisé a dressé le palmarès des véhicules que les propriétaires ont tendance à garder 15 ans ou plus.

Si les propriétaires originaux conservent leur véhicule si longtemps, on peut se permettre d’imaginer que leur niveau de satisfaction est élevé. L’étude a été réalisée en 2017 auprès de 650 000 propriétaires de véhicules vendus entre 1981 et 2002, et publié sur le site iSeeCars.com .

En moyenne, 6,8% des propriétaires possèdent toujours leur véhicule 15 ans après l’avoir acheté neuf.

Étant donné que l’étude a été réalisée aux États-Unis, il se peut que la réalité canadienne diffère quelque peu.

15. Volkswagen Golf - 6,8%

La compacte à hayon de Volkswagen est la seule représentante du continent européen au sein de ce palmarès. On serait curieux de savoir où se positionne la Jetta par rapport à la Golf.

14. Nissan Frontier – 11,0%

Bien qu’il soit loin d’être le pickup le plus vendu, le Frontier a visiblement fidélisé ses propriétaires qui sont encore nombreux à le posséder 15 ans plus tard. Fait à noter, aucun pickup américain n’a réussi à se hisser dans ce palmarès.

13. Subaru Forester – 11,5%

Grâce à son format intéressant et à sa traction intégrale, le Forester a su séduire une clientèle qui continue de l’apprécier encore longtemps après que la garantie soit terminée.

12. Toyota Camry – 11,5%

Réputée pour être ennuyante à mort, la Camry est aussi un symbole de fiabilité. C’est sans doute grâce à ce deuxième facteur qu’elle a obtenu sa place ici.

11. Acura MDX – 11,6%

Commercialisé pour une première fois au tournant du millénaire, le MDX était un premier ballon d’essai dans le monde des véhicules utilitaires sport. Comme bien des véhicules, sa fiabilité à long terme est une de ses grandes qualités.

10. Toyota Avalon – 11,7%

Encore plus spacieuse et confortable que la Camry, l’Avalon a su conquérir principalement une clientèle du troisième âge. Plus populaire aux États-Unis que de ce côté-ci de la frontière, on doute qu’elle ait fait partie de ce palmarès s’il avait été réalisé au Canada.

9. Honda CR-V – 11,9%

Honda a fait le saut dans le monde des VUS compact au milieu des années ’90 avec le CR-V et cette audace a été payante pour le constructeur japonais. Encore aujourd’hui, le CR-V est un des meneurs au sein de sa catégorie.

8. Toyota Tacoma – 12,4 %

Reconnu pour être increvable, le Tacoma évolue sans nécessiter trop d’attention et on peut affirmer sans se tromper que ça plaît aux acheteurs de ce modèle.

7. Toyota Sequoia – 12,8%

Ces VUS pleine grandeur ont davantage la cote aux États-Unis qu’au Canada. On peut se permettre d’imaginer qu’il n’aurait pas figuré dans ce palmarès s’il avait été réalisé ici.

6. Honda Odyssey – 12,8%

Bien qu’elle n’ait été équipée de portes coulissantes qu’à partir de 1998, l’Odyssey a su plaire à ses acheteurs.

5. Toyota RAV4 – 14,3%

Tout juste avant que le CR-V soit lancé, Toyota a plongé dans le segment des VUS compacts avec le RAV4. Tout comme son concurrent chez Honda, le RAV4 demeure encore une référence.

4. Toyota Prius – 15,0%

Le grand public était fort sceptique lorsque la technologie hybride a émergé au tournant des années 2000. Il ne fait aucun doute que ceux et celles qui ont acheté une Prius ont été globalement satisfaits.

3. Toyota Tundra – 15,7%

Bien que les pickups américains que sont les Ford Série F, Ram et Chevrolet Silverado/GMC Sierra soient les plus populaires, leur propriétaire les garde visiblement moins longtemps que ceux du Tundra.

2. Toyota Sienna – 17,1%

L’Odyssey et la Sienna sont les deux seules minifourgonnettes du palmarès. Il aurait été plus qu’étonnant d’y retrouver la Dodge Grand Caravan...

1. Toyota Highlander – 18,3%

S’il y a bien un véhicule sans saveur, c’est le Toyota Highlander. Mais il fait tout ce qu’on lui demande et il n’y a aucun doute qu’il plaise à ses acheteurs.