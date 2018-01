Ludovick Bourgeois rendra hommage à son père

À peine deux mois après le décès de son père, Ludovick Bourgeois s’apprête à lui rendre hommage avec sa toute première tournée. « Je sais que ça va être difficile. Mais je prends ça un jour à la fois », confie le jeune chanteur.

« Ça a toujours été clair que je ferais un hommage à mon père dans mon spectacle, bien avant les événements des derniers mois », ajoute Ludovick Bourgeois, en entretien au Journal.

Son père, le chanteur Patrick Bourgeois, est décédé le 26 novembre dernier après un long combat contre le cancer. Il avait 55 ans. Des centaines de fans ont assisté aux funérailles, célébrées à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila, dans la municipalité de Sainte-Thérèse.

«Pour eux»

« Les gens ont été tellement présents et respectueux. Ils nous ont envoyé beaucoup d’amour à moi et à ma famille. Ils s’attendent à ce que je rende hommage à mon père sur scène. Alors je le fais pour eux. Mais je le fais aussi pour moi », raconte Ludovick Bourgeois.

Le chanteur préfère taire les détails de cet hommage pour l’instant, mais il y a fort à parier qu’il interprétera, entre autres, Tu ne sauras jamais, la pièce qui lui avait permis d’attirer l'attention du public et des coachs lors de son audition à la dernière saison de La Voix, l’an dernier. Ludovick Bourgeois a également offert un medley de chansons des B.B. le mois dernier, dans le cadre du spectacle de La Voix Junior au Centre Bell et au Centre Vidéotron.

« Je trouve ça important de continuer à faire vivre ses chansons », confie-t-il.

Prendre la route

Dès samedi, le chanteur amorcera sa toute première tournée solo, accompagnant son album lancé l’automne dernier. Un rêve qui se réalise pour celui qui, il y a tout juste six mois, étudiait en administration à l’UQAM. Et l’aventure promet d’être thérapeutique pour Ludovick Bourgeois.

« C’est sûr et certain que ça va me faire du bien de sortir de chez moi et de prendre la route. J’ai hâte de voir mes fans, j’ai hâte de voir le Québec. Vraiment, ça va me faire du bien », conclut-il.

La tournée de Ludovick Bourgeois s’amorcera samedi au Palace de Granby. Elle s’arrêtera au Théâtre St-Denis de Montréal le 15 février et à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 15 mars.