MacGyver : le célèbre agent secret est de retour!

*prise 2 commence l’année en force avec le retour du héros qui nous a fait vivre plusieurs aventures dans les années 80!

La série culte fait peau neuve avec une toute nouvelle mouture, mais autant d’actions qu’à l’époque! On retrouve l’agent secret MacGyver, ainsi que son partenaire de terrain Jack Dalton qui travaillent tous les deux pour une organisation secrète gouvernementale. Une jeune pirate informatique, Riley Davis, se joindra à l’équipe.

Ensemble, ils auront pour mission de sauver des vies grâce aux talents ingénieux et sans limites du jeune MacGyver. Ce dernier, toujours accompagné de son couteau suisse, a plus d’un tour dans son sac et tous les moyens sont bons pour se défendre sans utiliser d’arme à feu.

Une série pleine de rebondissements qui vous gardera en haleine avec toutes ses aventures! Le premier épisode est disponible en primeur ici. La nouvelle série débutera officiellement, le dimanche 14 janvier à 21h sur la chaîne *prise 2.