«Nos photos de tournage» pour les 10 ans d’Éléphant: mémoire du cinéma québécois

L’exposition «Nos photos de tournage», qui a lieu à la Cinémathèque québécoise jusqu’au 14 février, est l’un des événements qui souligneront cette année le dixième anniversaire d’Éléphant: mémoire du cinéma québécois.

Initiative d'Éléphant: mémoire du cinéma québécois, l'exposition convie le public à remonter dans le temps et leur donne un accès privilégié à différents plateaux de tournage.

La centaine de photos exposées a été sélectionnée dans la vaste collection que deux artisans du cinéma - le preneur de son Serge Beauchemin et le directeur photo François Gill - ont constituée durant leur carrière.

Ceux-ci ont aussi pu alimenter le gigantesque album-souvenir grâce à leurs collègues, qui ont accepté de leur partager leurs propres clichés sur Facebook.

Parmi les personnalités présentes au vernissage, notons le président et chef de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau, de même que les réalisateurs Denys Arcand, Yves Simoneau et leur consoeur , la chanteuse et actrice Carole Laure.