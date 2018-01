Pas besoin de payer cher pour des lunettes de soleil, mais...

La plupart des lunettes de soleil protègent efficacement les yeux, et ce, peu importe le prix que vous payez. C’est ce que démontre une étude de chercheurs de l’Université Laval, qui s’est penchée sur la question.

Il n’est donc pas nécessaire un payer le prix fort pour bien protéger ses yeux des rayons ultraviolets. Toutefois, la qualité de la lunette demeure importante, selon l’optométriste Gilbert Fortier, en entrevue à l’émission Le Québec Matin, sur LCN.

«La protection contre les ultraviolets, dans la fabrication de lunettes de soleil est un élément de base, très important pour protéger les yeux. La protection empêche le vieillissement de la peau et des structures de l’œil. Cet élément est relativement ‘’basique’’», a expliqué l’optométriste en entrevue sur LCN.

Selon le professionnel, pour bien juger de la qualité d’une lunette de soleil, il ne suffit pas de regarder la protection contre les ultraviolets.

«Quand on veut juger la qualité d’une lunette de soleil, il faut regarder beaucoup d’autres éléments, dont le confort qu’on aura avec la monture, la qualité des matériaux utilisés, la capacité qu’on aura à ajuster la lunette, et la qualité optique des verres, qui sera bien meilleure dans une lunette plus chère que dans une lunette moins chère», assure le Dr Fortier.

Par ailleurs, il précise qu’il vaut réellement la peine d’opter pour une bonne qualité de lunettes, avec de bons verres, pour éviter notamment la fatigue oculaire.

«Dans une lunette plus chère on aura des verres qui vont être plus lisses, plus réguliers, dans lesquels il n’y aura pas de distorsion, et qui vont causer moins de fatigue oculaire quand on les porte longtemps», précise l’optométriste.

Par ailleurs, le port de lunettes de soleil est recommandé lors de longues sorties à l’extérieur, autant chez les adultes que chez les enfants.

«Les rayon ultraviolets sont présents à l’année, bien que l’été le rayonnement est plus élevé, mais l’hiver on a un rayonnement important car on a une réflexion sur la neige. On a quand même besoin d’une protection», conseille le Dr Fortier.