Plusieurs manifestations devant des Tim Hortons ont lieu en Ontario

Une quinzaine de manifestations ont eu lieu mercredi en Ontario près de succursales de la chaîne Tim Hortons afin de contester l’attitude de certains propriétaires de restaurants devant la hausse du salaire minimum.

Selon les groupes communautaires derrière l’organisation des manifestations, la hausse du salaire minimum à 14 $ l'heure, le 1er janvier dernier, a «poussé plusieurs restaurants Tim Hortons à retirer à leurs employés les pauses payées, la couverture dentaire et médicaments et même à couper les heures».

Are you at an action in support of workers at @TimHortons? Tweet a photo and use the hashtag #15andFairness. Can't come in person? SIGN THE PETITION, get 3 friends to do the same. https://t.co/WfSAyjCytU #boycottTimHortons #canLab #decentwork @fightfor15 pic.twitter.com/KtHPq6xpZb