Procès des trois ex-employés de la MMA: dernières directives avant les délibérations

Aux procès des trois ex-employés de la MMA, le juge Gaétan Dumas est actuellement à donner ses dernières directives aux jurés avant qu'ils entreprennent leurs délibérations.

Thomas Harding, mécanicien de locomotive, Richard Labrie, contrôleur de la circulation ferroviaire et Jean Demaître, ancien directeur de l'exploitation de la MMA, sont accusés de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes en juillet 2013 à Lac-Mégantic à la suite du déraillement d'un train chargé de pétrole au centre-ville.

Le procès a débuté le 2 octobre dernier. La poursuite a fait entendre 31 témoins.

Les accusés n'ont pas témoigné ni présenté de défense.

---------

Pour être déclaré coupable de négligence criminelle:

- L'accusé a fait ou n'a pas fait quelque chose qui lui était imposé par une loi.

- Les gestes de l'accusé démontrent une insouciante déréglée ou téméraire (en d'autres mots, excessive ou dangereuse) face à la vie ou la sécurité d'autres personnes.

- Les gestes ont causé des blessures ou entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes.

----------

Pour savoir si les gestes de l'accusé démontraient une telle insouciance, il faut comparer sa conduite avec celle d'une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. Bref, est-ce qu'une personne prudente aurait pu prévoir les conséquences de cette conduite ?

Selon la théorie de la poursuite, Thomas Harding au moment d'immobiliser son convoi de plus de six millions de litres de pétrole brut au haut de la pente à Nantes a serré un nombre insuffisant de freins à main. Il s'est fié aux freins à air indépendants sur les locomotives pour retenir le train. Le conducteur de train d'une trentaine d'années d'expérience n'a pas effectué de test d'efficacité de retenu en conformité avec les règles en vigueur au moment de sécuriser son train.

Après l'incendie survenu dans la locomotive de tête qui compromettait le bon fonctionnement des freins à air, il a omis d'informer ses supérieurs des risques de dérive du train. La poursuite lui reproche aussi de ne pas être retourné à Nantes afin de sécuriser le train, connaissant le danger potentiel.

À l'endroit de Richard Labrie qui a parlé au téléphone avec Harding, et Jean Demaître qui avait été informé de l'incendie à bord de la 5017, la poursuite plaide qu'à titre de contrôleur ferroviaire et directeur de la MMA, ils auraient dû s'informer auprès de Harding sur la manière dont le train avait été sécurisé, s'il avait appliqué suffisamment de freins à main. On leur reproche aussi de ne pas avoir dépêché d'employé qualifié à Nantes pour faire un suivi et s'assurer que la situation était sous contrôle. Plutôt que de demander au mécanicien de locomotive, ils ont demandé à Jean-Noël Busque, responsable de la voie ferrée de se rendre sur place.