Vente de Juste pour rire: Québecor Média demande une injonction

Québecor Média vient de saisir les tribunaux pour faire respecter une entente concernant la vente éventuelle de Juste pour rire par Gilbert Rozon, dans la foulée du mouvement #MoiAussi.

«Il est nécessaire d’intervenir avant qu’une transaction de plusieurs dizaines de millions de dollars, qui serait nulle et illégale, ne soit conclue», peut-on lire dans le document de cour obtenu par Le Journal.

Québecor Média [QMI], qui est entre autres propriétaire du Journal de Montréal, cherche ainsi à faire respecter son «droit de première offre» en lien avec la mise en vente de l’entreprise.

C’est que depuis 2012, QMI a versé plus de 45 millions $ à Juste pour rire, en vertu de plusieurs partenariats et commandites. Et dans le contrat, il était stipulé qu’en cas de vente de l’entreprise, Juste pour rire devait faire sa première offre à QMI. Une période de négociation exclusive était aussi prévue.

Si les parties ne s’entendent pas sur la vente de Juste pour rire, cette dernière peut alors vendre à un tiers «à des conditions qui ne sont pas plus favorables» que celles offertes à QMI, indique la demande d’injonction.

Si Juste pour rire n’était pas à vendre, tout a changé en octobre dernier lorsque Gilbert Rozon a fait l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle. Plusieurs femmes l’ont dénoncé sur la place publique, ce qui a poussé l’homme d’affaires à se retirer des activités de l’entreprise qu’il a fondée et à vouloir la vendre.

Le 10 décembre dernier, Juste pour rire a ainsi fait une offre de vente à QMI, indique le document de cour. Les détails de l’offre, dont le prix, ont toutefois été caviardés dans la demande d’injonction.

Mais depuis, il semble y avoir une mésentente quant aux modalités de l’entente entre les deux groupes, si bien que QMI craint que Juste pour rire ne la respecte pas.

«QMI n’a d’autres choix que de s’adresser à [la Cour supérieure du Québec], indique le document judiciaire puisque si une vente a lieu sans que l’entente soit respectée, cela pourrait causer des problèmes non seulement à QMI et à Juste pour rire, mais aussi à l’éventuel acheteur.»

À moins d’une résolution à l’amiable du dossier, un juge devrait être prochainement saisi de l’affaire.