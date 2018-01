Rebondissement à la Commission scolaire des Rives du Saguenay

Le conseil des commissaires veut mettre fin au contrat de la directrice générale, Chantale Cyr, qui est actuellement en congé maladie.

«Nous avons entrepris un processus de résiliation de contrat», a confirmé la présidente de l'organisme Liz S. Gagné, à la caméra de TVA Nouvelles.

Madame Cyr avait été embauchée en juin 2016. La directrice générale a fait l'objet d'une vague de mécontentement de la part du syndicat des enseignants, il y a quelques mois, entre autres pour sa gestion.

La résolution a été adoptée presque à l'unanimité moins une voix contre et une abstention. Selon nos informations, la présidente a expliqué à huis clos les motifs pour entreprendre les démarches.

«Une gestion déficiente et de l'inconduite, et d'autres éléments... », a révélé madame Gagné. «Il y a aura maintenant des négociations et je ne sais pas ce qui va arriver maintenant...»

Chantale Cyr a été avisée par courriel au terme de la rencontre d'hier.

La réunion des commissaires, déjà prévue, s'est tenue la journée même où il était révélé que madame Cyr avait bénéficié d'un remboursement de 7000 $ pour des travaux à sa nouvelle résidence de Saguenay. Certaines dépenses de déménagement lui avaient été remboursées, elle qui arrivait d'une autre région du Québec.

«Madame Cyr aura l'occasion de venir s'expliquer devant le conseil éventuellement», a indiqué la présidente.

Le ministère de l'Éducation a entrepris une enquête sur l'administration de la Commission scolaire. La présidente a également fait l'objet d'une plainte pour harcèlement psychologique de la part de la directrice générale.