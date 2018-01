Attaqué par un ours sur le pas de sa porte

Un homme se dit heureux d’être toujours en vie après s’être fait attaquer par un ours, directement à la porte de sa propre maison de Naples, en Floride.

Andrew Meunier sortait tout simplement son chien, en fin de soirée mardi dernier, quand il a fait cette rencontre à glacer le sang. Son fidèle compagnon était rentré à toute allure à l’intérieur, paniqué.

Devant lui, se dressait un ours haut d’un mètre, le fixant d’un œil menaçant.

«Il se tenait devant moi et j’ai donc tenté de me tourner sur la gauche vraiment rapidement pour retourner dans ma maison, mais j’ai été atteint par un vigoureux coup de la part d’un ours brun, ou noir», a-t-il raconté à la chaîne télévisée WZVN TV. Il raconte qu’au total, il a vu trois ours, tous de la même grandeur.

L’homme de 41 ans s’est vu infliger plusieurs coupures par l’impressionnante bête, dont une large entaille au visage, ce qui lui a valu une chirurgie de quatre heures et 41 points de suture.

M. Meunier a réussi à s’échapper des griffes de l’ours, parvenant à retourner à l’intérieur de sa maison. «L’histoire aurait pu se terminer d’une façon complètement différente», a-t-il conclu.