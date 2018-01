Des précipitations et un redoux prévus sur le Québec

Du temps doux va s’installer sur l'ensemble de la province pour aujourd’hui et demain avec de fortes précipitations à prévoir.

À Montréal, le mercure devrait atteindre 8 degrés Celsius jeudi, puis se maintenir autour de 7 °C avant de plonger au-dessous de zéro durant la nuit de demain à samedi. Le record pour un 11 janvier à Montréal a été établi à 10 °C en 1980. Pour l'ensemble de la province, le mercure sera de sept à huit degrés au-dessus des normales saisonnières.

Une fine bruine devrait d’abord recouvrir la région jeudi, avant de se changer en pluie cette nuit, selon Environnement Canada. La pluie devrait persister demain avec près de 15 à 20 mm attendus, avant de se transformer en neige dans la nuit de demain à samedi.

«Ça va venir faire de la slush dans les rues avec la neige en place», indique la météorologue d’Environnement Canada Amélie Bertrand.

De la pluie verglaçante était également prévue dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui pourrait compliquer les déplacements ce matin.

Les températures pour la fin de semaine s’annoncent beaucoup plus froides avec un minimum de -16 samedi et de -21 dimanche.

Déneigement

Lancée lundi soir, la troisième opération de chargement de la neige à Montréal était complétée à 40 % mercredi après-midi.

«Ça va beaucoup plus vite que ce qu’on espérait. On s’attendait à avancer au rythme de 20 % par jour, mais, actuellement, 40 % du travail a été fait. Les grandes rues sont déneigées au complet et on s’attend que d’ici à la fin de la journée à peu près 50 % des rues vont être faites», a expliqué le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

La Ville doit faire le maximum pour enlever la neige des rues et ainsi dégager les puisards d’ici vendredi.