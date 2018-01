Donald Tusk compare les Balkans à «Game of Thrones»

Le président du Conseil européen Donald Tusk a comparé les Balkans occidentaux à la série télévisée «Game of Thrones», mais sans les dragons, lors de l'inauguration de la présidence bulgare de l'UE jeudi à Sofia.

Dans une allocution prononcée en bulgare, à la grande surprise — et délectation — du public, M. Tusk, ancien Premier ministre polonais, a évoqué une des priorités de la nouvelle présidence tournante: donner une perspective européenne aux Balkans occidentaux, soit les pays issus de l'ex-Yougoslavie et l'Albanie.

«L'histoire des Balkans est plus dramatique et intéressante que le scénario de «Game of Thrones», même s'il n'y a pas de dragons», a-t-il déclaré dans son allocution émaillée d'images, d'anecdotes et de références historiques.

«Nous voudrions que le présent et l'avenir des Balkans ressemblent moins à des films dramatiques: stabilité, bien-être, c'est ce que méritent les gens de toute cette région», a-t-il souligné.

Il a par ailleurs loué «les efforts, le courage et la résolution» qui ont conduit «aux succès européens» de la Bulgarie.

«Personne ne vous a rien offert. Vous êtes les créateurs de ce revirement historique», a-t-il souligné à l'adresse des Bulgares, les membres les plus pauvres de l'UE qui sont parmi les plus grands euro-optimistes.

M. Tusk s'est dit convaincu de l'efficacité de la présidence bulgare commencée en janvier, avec un clin d'œil au Premier ministre Boïko Borissov, ancien karatéka de haut niveau, dont il a loué «la force».

«Avec un Premier ministre qui pourrait faire peur à n'importe quel combattant thrace, vous y arriverez», a-t-il conclu.

«Je n'ai jamais écouté une allocution aussi intéressante», a réagi M. Borissov. «Nous apprécions que le président du Conseil ait fait ces efforts pour témoigner de son respect à l'égard de la Bulgarie», a-t-il ajouté.

Adaptation des romans de George R.R. Martin, la série fantastico-médiévale américaine Game of Thrones raconte la lutte de plusieurs familles pour conquérir le «trône de fer». L'une des séries les plus sombres et les plus controversées jamais réalisées, elle a été critiquée dès ses débuts en 2011 pour son extrême violence.