Hausse du compte de taxes: la grogne s’amplifie

Au lendemain du dépôt du premier budget de l’administration Plante-Dorais, la grogne s'amplifie à Montréal à l’égard de la hausse de taxes annoncée malgré ce qui avait été promis pendant la campagne électorale. Certaines voix s’élèvent pour demander à la mairesse Valérie Plante de revoir carrément son budget.



L’homme d’affaires montréalais bien connu, Peter Sergakis, propriétaires de nombreux bars, restaurants et immeubles à logements, est furieux.

Jeudi, sur les ondes de TVA Nouvelles, il y est allé d’une sortie en règle contre la mairesse Plante et son administration. M.Sergakis lui reproche d’avoir renié l’une de ses importantes promesses électorales avec des hausses de taxes au-dessus de l’inflation, 3,3% pour le résidentiel et 3,0% pour le non résidentiel.



M.Sergakis, qui possède de nombreux logements, croit que ces hausses de taxes vont se traduire par des augmentations de loyers et estime que de petits commerçants vont étouffer sous la pression de cette charge fiscale.



«Contribuables, réveillez-vous, là! On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas avoir des politiciens qui promettent quelque chose avant d’être élus et, la minute qu’ils sont élus, ils pensent que les imbéciles contribuables, ils vont l’oublier les prochains quatre ans. Je demande de regarder ses chiffres», a-t-il réclamé.



Pour sa part, le chef de l’opposition officielle, Lionel Perez, qui était l’invité de Mario Dumont à LCN jeudi matin, rappelle que la précédente administration, celle de Denis Coderre, avec qui il siégeait au comité exécutif, avait déjà entrepris massivement d’investir dans les conduites d’eau et les infrastructures. M. Perez s’explique mal de voir la taxe de l’eau augmenter de 1,1%.

«Depuis 2015, s’il y a bien une administration qui a mis les bouchées doubles, c’est l’administration précédente, pour justement rattraper ce déficit d’investissement. Il y a des montants records qui ont été non seulement investis, mais réalisés. On les a vus, tout le monde le sent!» a-t-il lancé.

Le président du Comité exécutif de la Ville de Montréal Benoit Dorais a tenté de corriger le tir, en entrevue au Québec Matin. «Ça semble raté comme sortie sur l’ensemble du compte de taxes, la hausse de 3,3%», a-t-il admis jeudi matin.