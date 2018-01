Intoxication dans une caserne à Saguenay: un ancien pompier interpellé

Un ex-pompier s'est senti choqué et interpellé lorsqu'il a constaté que c'est le service des communications de la Ville de Saguenay qui a commenté l'intoxication de six pompiers dans les médias.

En entrevue, le porte-parole de la Ville de Saguenay a parlé de «co2» alors qu'il aurait plutôt fallu utiliser «co» puisqu'il s'agit d'une intoxication au monoxyde et non au dioxyde de carbone.

François Marin est un ancien capitaine en gestion et analyse des risques pour le service des incendies. Il considère qu’il revenait au chef des pompiers et non à un fonctionnaire de commenter cette histoire.

L’ex-pompier demande même au directeur du Service des incendies, Carol Girard, de sortir de son mutisme et de profiter de cet événement malheureux pour faire de la prévention.

Rappelons que six pompiers de Saguenay ont été hospitalisés après avoir été intoxiqués au monoxyde de carbone, dimanche soir. Ils s'apprêtaient à aller dormir. Ça s'est produit dans une caserne située dans l'arrondissement de Chicoutimi.

Ça aurait pu avoir des conséquences tragiques pour les six soldats du feu. L'un d'entre eux a été hospitalisé jusqu'à mardi.

Les pompiers qui ont été intoxiqués seront de retour au travail lundi prochain. Ils se portent bien, selon ce qu’a appris TVA Nouvelles jeudi.

Une enquête en Santé et Sécurité au travail sera effectuée pour faire la lumière sur cette histoire.

Depuis l'incident, la Ville a fait le tour de ses installations pour s'assurer qu'il y avait des détecteurs au monoxyde de carbone sur l'ensemble du territoire.