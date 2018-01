Jean-Marc Vallée nommé aux DGA Awards

La saison des récoltes est loin d’être finie pour «Big Little Lies». Sans surprise, Jean-Marc Vallée a reçu une nomination aux Directors Guild of America Awards, qui récompensent l’excellence en réalisation.

Le Québécois est finaliste du côté des miniséries et téléfilms. Il s’agit d’une toute première citation aux DGA Awards pour Vallée, qui fera face à Scott Frank («Godless»), Barry Levinson («The Wizard of Lies»), Kyra Sedgwick («Story of a Girl») et George C. Wolfe («The Immortal Life of Henrietta Lacks»).

En entrevue au «Journal de Montréal» deux jours après le triomphe de «Big Little Lies» aux Golden Globes, le réalisateur savait qu’il risquait de recevoir une autre bonne nouvelle mercredi. Il n’allait toutefois pas laisser la possibilité d’obtenir une nomination aux DGA Awards le déconcentrer du travail qu’il effectue présentement à Montréal sur «Sharp Objects», sa prochaine série sur HBO, avec Amy Adams.

«Je travaille comme un fou. Je suis en montage. Si [«Big Little Lies» est citée], on va m’avertir. Quelqu’un va m’envoyer un texto. Si ça n’arrive pas, je serai quand même dans ma salle de montage.»

La cérémonie des DGA Awards aura lieu le 3 février au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles.