La garderie incendiée dans le secteur Chicoutimi-Nord va rouvrir

La garderie du secteur Chicoutimi-Nord, à Saguenay, qui a été totalement rasée par un incendie il y a un mois reprendra sous peu du service.

Ses propriétaires espèrent accueillir leur clientèle d'ici quelques semaines.

Benjamin Beaudet retourne chaque jour sur le site de l'incendie, survenu le 12 décembre dernier. «Ça a été comme un coup de barre! Ça a été un choc», a-t-il dit jeudi, un mois après le sinistre.

La garderie Explorazoo était exploitée dans la maison familiale. Les sept enfants qui la fréquentaient bénéficiaient d'une sortie cette journée-là. Les jours suivants, pendant que leurs parents leur dénichaient un nouveau jardin d'enfants, les propriétaires de la garderie étaient relocalisés dans une maison, plus petite, qui appartenait justement au grand-père d'un des sept enfants.

Un mois plus tard, les démarches pour rouvrir sont enclenchées. D'abord dans la maison actuelle, avant peut-être de reconstruire au même endroit.

«Est-ce qu'on va construire? Est-ce qu'on va acheter quelque chose qui existe déjà? On ne le sait pas encore», a indiqué M. Beaudet.

«Nous savons que les parents ont trouvé des solutions temporaires, mais ils attendent qu'on redémarre. Nous nous concentrons à redémarrer et respecter les normes du bureau coordonnateur lors de son inspection. Nous voulons redémarrer le plus vite possible, parce que nous sommes présentement sans revenus. Mais il faut le faire dans les bonnes dispositions physiques et mentales», a-t-il poursuivi.

L'incendie avait déclenché un mouvement de sympathie, qui a permis au couple de récupérer du matériel utile pour la garderie.

«Un gros merci à tous ceux qui nous ont aidés», a lancé M. Beaudet, reconnaissant.

Les causes de l'incendie sont toujours inconnues. La démolition du bâtiment débutera prochainement.