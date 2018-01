La pluie verglaçante ralentit les opérations de chargement

La pluie verglaçante qui est tombée mercredi soir et jeudi matin sur Montréal a ralenti les opérations de chargement de la neige, tout en rendant difficiles les déplacements pour les piétons et les automobilistes.

Le chargement de la trentaine de centimètres de neige qui est tombée depuis la semaine dernière devrait se terminer vendredi, mais l’opération pourrait prendre plus de temps en raison de l’épandage depuis jeudi d’abrasifs pour déglacer les rues et trottoirs.

«Ce sont les mêmes équipes qui étendent les abrasifs, poussent et ramassent la neige», a expliqué le responsable du déneigement au comité exécutif, Jean-François Parenteau. Jeudi en fin de journée, le ramassage était complété à 72 % selon l’application INFO-Neige.

Le cocktail de pluie et de verglas, conjugué à des températures au-dessus du point de congélation, a rendu les trottoirs difficiles d’accès pour les piétons, qui devaient braver la glace, la gadoue et les flaques d’eau.

Une des priorités, selon Jean-François Parenteau, est toujours de dégager les entrées d’égouts enfouies sous la neige pour permettre à l’eau fondue de s’écouler. «Sinon, l’eau gèle et ça va glisser de nouveau.»

Quelques incidents

Une dizaine d’incidents mineurs ont été répertoriés jeudi en matinée par la Société de transport de Montréal (STM), qui compte 1400 autobus en service aux heures de pointe le matin.

La chaussée glissante a d’ailleurs fait dévier de sa trajectoire un autobus à la sortie d’un virage qui a fini sur le terrain d’une habitation à Dorval vers 4 h du matin. L’animateur de radio à CJAD Andrew Carter en a fait la découverte et a partagé une photo du dérapage sur Twitter. Il n’y a pas eu de blessé ni de dommage sur le véhicule, a confirmé la STM.

Du côté de Transports Québec, on n’a répertorié aucun incident sur le réseau routier dans la région métropolitaine jeudi matin.

Retour de la neige samedi

Le temps doux et la pluie intermittente se termineront vendredi pour faire place à un refroidissement des températures et à un retour de la neige forte samedi. La neige pourrait alors se mêler au grésil et à la pluie verglaçante à Montréal, selon les prévisions d’Environnement Canada.