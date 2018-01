La sélection du jury complétée au nouveau procès de Tony Accurso

La sélection du jury est complétée au nouveau procès de Tony Accurso qui se tiendra au palais de justice de Joliette à partir de lundi.

Douze jurés et deux substituts ont été choisis mercredi et jeudi pour assister à ce procès lié à un présumé stratagème de partage de contrats à la Ville de Mascouche entre 2005 et 2012.

Tony Accurso fait face à deux chefs d’accusation de tentative de corruption dans les affaires municipales et abus de confiance dans cette affaire.

Il encourt jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

Par ailleurs, la date du nouveau procès pour la présumée collusion et corruption dans l’octroi de contrats à Laval sera fixée le 17 janvier.

Un premier procès avait avorté le 17 novembre dernier.