Le SPVL recherche des témoins d'un triple incendie criminel à Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis est à la recherche de témoins qui pourraient l’aider à recueillir des informations en lien avec des incendies criminels survenus dans le secteur de Charny, dans la nuit du 27 au 28 décembre dernier.

Il s’agit d’incendies de poubelles et de journaux qui auraient pu être lourds de répercussions et qui sont survenus sur la rue de l’Eau-Vive et du Tourbillon.

Deux incendies de poubelles sont survenus sur la rue de L’Eau-Vive, alors qu’un incendie de journaux a été allumé dans le hall d’entrée d’un immeuble à logements.

Tout renseignement concernant cet événement peut être transmis rapidement via la ligne TÉL-LIEN (418 835-5436). Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle.