Mort suspecte la journée de Noël à Sherbrooke

La police de Sherbrooke enquête sur la mort suspecte d’un jeune homme de 19 ans survenue la journée de Noël.

Bien que l’événement se soit produit il y a deux semaines, ce n’est que jeudi que les autorités ont fait savoir qu’une enquête était en cours dans ce dossier.

La victime a été retrouvée sans vie le 25 décembre, à l’intérieur d’une résidence située au 1035, rue de l’Ontario, à Sherbrooke.

Son décès a été constaté sur place.

«Présentement, une enquête du coroner a été débutée pour déterminer la cause et les circonstances du décès, a indiqué la police de Sherbrooke dans un communiqué. Aucune hypothèse n’est écartée. Les enquêteurs sont en attente d’informations de la part du bureau du coroner ainsi que d’un pathologiste pour déterminer les causes du décès.»

À ce stade-ci de l’enquête, les autorités considèrent cette affaire comme une mort suspecte.