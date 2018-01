Pluie torrentielle avant une autre tempête de neige

De fortes précipitations de pluie devraient s’abattre sur plusieurs régions du Québec, pendant la brève période de redoux qui se terminera abruptement vendredi après-midi avec l’arrivée d’un front froid.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial, dans lequel l’organisme avertit que d’importantes quantités de pluies sont prévues sur plusieurs régions.

Les pluies torrentielles pourraient provoquer une forte accumulation d’eau, et des inondations en raison de la fonte des neiges.

Sur les régions du sud et du centre, entre 25 et 40 mm de pluie sont prévus, sauf à Montréal, Vaudreuil et Soulanges, où les quantités devraient être moindres, précise Environnement Canada.

Pour l’est du Québec, entre 10 et 20 mm devraient tomber sous forme de pluie.

Cette pluie devrait commencer dès jeudi soir, pour se terminer vendredi.

Nouvelle tempête

Ces précipitations devraient ensuite commencer à se transformer en neige dès l’arrivée d’un front froid vendredi en après-midi pour le sud-ouest.

Une différence de température d’une vingtaine de degrés surviendra très rapidement.

Dans la nuit de vendredi à samedi, de la neige parfois forte et du grésil se succèderont lors du passage de cette tempête.

Environ 15 à 20 cm de neige sont prévus pour le sud-ouest. Les quantités prévues devraient augmenter dans l’est du Québec.

Pour Trois-Rivières, Québec, le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, les quantités de neige prévues sont de l’ordre de 20 à 30 cm.

De la poudrerie pourrait également compliquer la situation, et perturber les déplacements sur les routes.

Autre vague de froid

Dès dimanche, une nouvelle vague de froid s'installera sur le Québec.

De manière générale, un maximum de -15 degrés Celsius est estimé par les météorologues d’Environnement Canada. Les précipitations devraient ainsi former un lourd pain de glace.

La population est invitée à déneiger les toits, les abris temporaires, et toute autre structure susceptibles de s’effondrer sous le poids.