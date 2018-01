Retour aux États-Unis pour Charlotte Cardin

Après Bonnaroo l’été dernier, Charlotte Cardin se retrouve à nouveau, cette année, à l’affiche d’un grand festival américain.

Le nom de l’auteure-compositrice-interprète québécoise apparaît jeudi dans la programmation du Firefly Music Festival, un événement qui se tient à Dover, au Delaware, du 14 au 17 juin, et dont les principales têtes d’affiche sont Eminem, The Killers, Kendrick Lamar et les Arctic Monkeys.

À Bonnaroo, au Tennessee, en juin 2017, Cardin avait fait belle impression. Elle avait attiré, a rapporté un journal local, l’une des foules les plus importantes sur la scène Who, l’une des plateformes secondaires du festival.

Elle était retournée aux États-Unis, à l’automne, pour une tournée en première partie de Nick Murphy.

Par ailleurs, un autre Québécois se produira à Bonnaroo, cet été. Matt Holubowski, a-t-on appris mercredi, a été invité à se rendre au Tennessee pour l’édition 2018 du festival. Les têtes d’affiche de Bonnaroo sont Eminem, The Killers et Muse.