Un ado paralysé après le déraillement de train de Washington

Un adolescent de 16 ans seulement est resté paralysé à la suite de l'horrible déraillement de train dans l'État de Washington qui a fait trois morts en décembre dernier. Il revient sur les tragiques événements et raconte ce dont il se souvient.

Timmy Brodigan devrait commencer à s'entraîner pour la saison de baseball, mais il repose plutôt toujours aux soins intensifs. Le jeune de 16 ans a été gravement blessé lorsque le train dans lequel il prenait place a déraillé et s'est effondré sur l'autoroute qui se trouvait en dessous. Il a frôlé la mort.

«Je ne savais pas ce qui se passait, c'est arrivé tellement vite, raconte l'adolescent. Je dormais et je me suis réveillé quand le train a commencé à vaciller et après ça, je ne me souviens de rien du tout, j'ai tout oublié.»

C'est un bon Samaritain qui a trouvé Timmy dont le corps pendant d'une des fenêtres du train 501. Ce dernier croyait que le jeune était mort, mais ce n'était pas le cas.

Il s'est réveillé à l'hôpital avec le cou brisé, des côtes fracturées, une contusion à la tête et de nombreuses autres blessures.

24 jours plus tard, il est toujours aux soins intensifs à l'hôpital pour enfants de Seattle. Il a besoin d'un appareil pour l'aider à respirer puisque son diaphragme ne fonctionne plus et qu'il a un poumon affaissé.

Il avait un message à partager. «Je voulais remercier tous ceux qui m'ont sauvé la vie. Je l'apprécie vraiment vraiment beaucoup», dit péniblement Timmy.

Parmi ces personnes, il y a le bon Samaritain, mais également les premiers répondants, ses médecins et la communauté qui s'est rangée derrière lui.

Les parents de Timmy en sauront plus sur l'état de santé de leur fils au cours des prochaines semaines.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus