Une trentaine de taxis manifestent à Québec

Une trentaine de chauffeurs de taxi manifestent présentement à Place d’Armes, dans le Vieux-Québec, afin de dénoncer l’intention du gouvernement Couillard de déréglementer l’industrie du transport rémunéré de personnes.

Cette mobilisation des chauffeurs survient le jour de la première rencontre du comité Finances-Transports, qui doit établir les compensations à verser aux taxis à la suite des projets pilotes accordés à la multinationale Uber.

«On vient annoncer nos couleurs au comité. Je siège sur celui-ci et on dit au gouvernement que nous sommes là juste pour la compensation, les pertes des valeurs des permis et la perte de la rentabilité journalière depuis 2014», indique Abdallah Homsy, président du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ).

Selon lui, la dérèglementation mettrait 22 000 chauffeurs de taxi au chômage.

«On demande au premier ministre Philippe Couillard de, cette fois-ci, jouer franc jeu avec nous. Non à la dérèglementation et oui à la compensation financière, point à la ligne. Qu’il ne nous sorte pas un cheval de Troie à la dernière minute, comme il l’a fait avec son projet de loi», poursuit M. Homsy.

Le Journal annonçait ce jeudi que Lyft, principale rivale d’Uber, projetait aussi de venir s’installer au Québec et dans plusieurs autres provinces canadiennes. Le président du RITQ est clair : «Uber ou Lyft, peu importe c’est quoi, ils sont bienvenus dans le cadre actuel des règlements, comme les taxis. Qu’ils s’achètent des permis, qu’ils fassent comme nous», poursuit-il.

Présent à la manifestation, le chauffeur Carl Berger estime que la lune de miel des gens de Québec avec Uber achève et que le principe d’économie de partage est une illusion.

«Uber, la supposée économie qu’il fait faire, il la reprend, estime M. Berger. Le monde commence à le savoir. Quand les clients se font charger deux fois et demie le prix (majoration), tous les 2$ et les 3$ qu’ils ont sauvé, bien Uber va les rechercher.»