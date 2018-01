87$ pour avoir éclaboussé un piéton

Un automobiliste de Sherbrooke a appris à ses dépens vendredi matin qu'il faut demeurer courtois même s'il y a beaucoup d'eau dans les rues.

L'homme a reçu une contravention de 87$ pour avoir arrosé, sans le vouloir, un piéton qui se trouvait au coin des rues King et Jacques-Cartier.

Le conducteur circulait alors qu'un piéton se trouvait sur le trottoir. Comme la chaussée est recouverte d'eau, le piéton s'est fait complètement arroser.

Un policier qui a assisté à la scène a décidé d'allumer ses gyrophares et de partir à la poursuite de l'automobiliste. Il lui a remis le constat d'infraction pour ne pas avoir ralenti la vitesse de son véhicule pour ne pas éclabousser les piétons.

Rencontré tout de suite après la remise de l'amende, l'automobiliste était dans tous ses états.

«Une flaque d'eau sur le bord du chemin, on roule deux chars un à côté de l'autre, je peux pas me tasser, je peux pas rien faire de plus. Je sais pas, j'ai même pas vu le trou d'eau, il y avait un piéton sur le bord du chemin, je l'ai arrosé, j'ai pas fait par exprès, il y a des trous d'eau partout», a-t-il pesté.

À Sherbrooke, ce sont environ 10 mm de pluie qui sont tombés au cours des dernières heures et on s'attend à en recevoir encore entre 10 mm et 22 mm.