Bagarre en plein vol entre un pilote et son copilote

Jet Airways, une compagnie aérienne indienne, a congédié mardi deux pilotes qui en sont venus aux coups dans la cabine de pilotage alors que l’avion était dans les airs.

Les faits reprochés sont survenus lors d’un vol en direction de Mumbai en provenance de Londres le 1er janvier dernier, ont rapporté les médias indiens.

Selon l’enquête de la compagnie aérienne, le pilote aurait giflé le copilote. Dans un communiqué, Jet Airways indique avoir «mis fin au contrat des deux pilotes et que le tout était effectif immédiatement».

Jet Airways n’a pas donné plus de détails, mais les médias indiens ont indiqué qu’après avoir été giflé, le copilote se serait retiré en pleurant et aurait refusé de revenir aux commandes pendant un certain temps.

Un total de 324 passagers était à bord ainsi que 14 membres de l’équipage. L’avion a atterri en toute sécurité.