Des comprimés non identifiés découverts dans un pot de vitamines Pierrafeu

Santé Canada a informé la population de la découverte par des parents de Longueuil de comprimés non identifiés dans une bouteille de vitamines pour enfants, en décembre dernier.

Le contenant de la bouteille de multivitamines «Les Pierrafeu avec fer» a été rapporté dans une pharmacie Pharmaprix de Longueuil où elle avait été achetée.

À la place des vitamines habituellement multicolores et prenant la forme des personnages du populaire dessin animé, des cachets allongés et blancs se trouvaient dans le pot.

La bouteille était ouverte et le sceau de sécurité avait été retiré.

Un seul incident du genre a été rapporté à Santé Canada et à la pharmaceutique Bayer. C’est la pharmacie qui a avisé Santé Canada de l’incident.

« Bayer a informé Santé Canada qu'elle avait mené une enquête, maintenant terminée, et qu'elle avait conclu que les capsules non identifiées ne s'étaient pas retrouvées dans la bouteille en raison d'un problème au site de fabrication de Bayer. L'enquête a aussi conclu que les capsules non identifiées ne sont pas des produits fabriqués ou vendus par Bayer», peut-on lire dans le communiqué de Santé Canada.

Les risques liés aux comprimés découverts ne sont pas connus. Santé Canada analysera également les cachets non identifiés.

Vérifiez vos bouteilles

Santé Canada recommande aux parents qui offrent ces vitamines à leurs enfants, ainsi que tout autre produit pharmaceutique, de vérifier le produit avant de l’offrir aux petits.

«Inspectez la bouteille pour vous assurer qu'elle contient les bons comprimés à croquer avant d'en donner à un enfant. De façon générale, vérifiez tout produit de santé avant de le prendre pour vous assurer qu'il a bel et bien son aspect habituel. En cas de doute, consultez un pharmacien», a fait savoir l’organisme fédéral.