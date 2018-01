Deux présumés trafiquants de stupéfiants arrêtés à Montréal

Les policiers ont arrêté deux présumés trafiquants de stupéfiants, en plus de saisir d’importantes quantités de drogues et d’argent, en début de semaine, dans le cadre d’une opération menée au centre-ville de Montréal.

Philippe Lalonde, 47 ans, et Barry Mark Collin, 39 ans, ont comparu au palais de justice de Montréal sous diverses accusations criminelles en matière de trafic de stupéfiants.

Les perquisitions menées au domicile des deux suspects et dans la voiture de Philippe Lalonde ont notamment permis la saisie de 562 grammes de cocaïne, 3229 comprimés de MDMA (ecstasy), un peu moins d’un demi-kilo de haschich, près de deux kilos de cannabis, 1765 comprimés de méthamphétamine, 105 ml de GHB (drogue du viol), 395 comprimés de Viagra, des stéroïdes et près de 20 000 $ en argent canadien et américain.