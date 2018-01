Disparu dans le plus grand mystère depuis 6 semaines

La famille de Denis Perreault nage toujours dans le mystère le plus total depuis sa disparition, survenue il y a bientôt six semaines.

L’homme de 49 ans de Salaberry-de-Valleyfield semble s’être volatilisé le 4 décembre dernier et ses proches sont très inquiets pour lui.

«On avait eu une belle fin de semaine avec lui, ça allait très bien et on était heureux... On chantait ‘’C’est Noël aujourd’hui pour nous autres’’», a rapporté sa mère, Pierrette, en entrevue à l’émission Le 9 heures.

Elle raconte avoir vécu de bons moments avec lui les jours précédant sa disparition. En famille, ils avaient assisté à la prestation d’une chorale et soupé tous ensemble «avec un bon pâté chinois». «On se casse la tête depuis ce temps-là», a résumé la dame.

Denis Perreault, qui n’a pas laissé d’indices ou de message avant de disparaître, ne semble pas être parti avec ses effets personnels. Il habitait seul dans une maison de chambres.

Sa mère a rapidement alerté la police, et les frères du disparu ont fait plusieurs recherches dans le secteur dans l’espoir de le retrouver, mais sans succès. «On pensait qu’il reviendrait un jour, mais là ça fait 6-7 semaines», laisse tomber Mme Perreault, qui dit avoir eu un temps des Fêtes difficile.

«Une ou deux semaines avant, il m’avait dit qu’il aimerait ça aller vivre à Montréal», relate-t-elle, mais la piste s’arrête là.

Denis Perreault mesure 1,70 mètre et pèse 70 kg. Il a les cheveux gris, les yeux bruns et s’exprime tant en anglais qu’en français. Il portait un veston gris, des pantalons gris et un manteau de cuir brun la dernière fois qu’il a été aperçu.

Toute personne possédant des informations dans ce dossier est priée de contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1-800-659-4264.