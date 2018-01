Il confesse un meurtre en entrevue à la télévision

Un homme de la Californie a finalement confessé un meurtre alors qu'il faisait une entrevue télévisée, 25 ans après les faits.

Brian Keith Hawkins s'entretenait avec la journaliste Courtney Kreider quand il a affirmé qu'il allait se rendre aux autorités pour «un crime dans lequel il avait été impliqué il y a plusieurs années, un meurtre», a-t-il dit.

Hawkins a d'abord téléphoné à la station en disant qu'il voulait faire une confession d'un crime avant de se rendre à la police. Il a expliqué avoir trouvé Dieu et vouloir obtenir la rédemption.

Faire la bonne chose

Il a refusé de répondre à des questions spécifiques sur le crime, mais voulait faire comprendre aux gens qu'il avait finalement décidé de faire la bonne chose.

«Dieu, le Christ et les choses qui se sont produites depuis les 25 dernières années m'ont poussé et poussé à faire la bonne chose. Je sais que le mal ne peut pas être changé, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la bonne chose», a-t-il affirmé.

À plusieurs reprises, il a tenu sa tête entre ses mains et expliqué à quel point il était difficile de vivre avec ce lourd secret.

«Horrible, horrible, horrible. C'est l'horreur absolue depuis ce jour. Chaque minute de chaque jour a été un cauchemar [...] Nous étions des adolescents et maintenant j'ai 44 ans et je n'ai jamais vécu ma vie», a-t-il raconté.

Au terme de l'entrevue, Hawkins a affirmé qu'il ne fuirait plus son passé. Il s'est ensuite rendu au poste de police qui se trouve tout près de la station de télévision.

La chaîne KRCR a contacté les autorités et s'est entendue avec elles pour ne pas diffuser l'entrevue avec que des agents se soient entretenus avec Hawkins et qu'ils corroborent les dires du suspect.

Vol qui tourne mal

En 1993, Frank Wesley McAlister, 20 ans, a été tué lors d'un vol. Le crime est resté non résolu pendant 25 ans jusqu'à ce que l'un des présumés auteurs confesse avoir commis le crime et dénonce ses complices.

Hawkins, 44 ans, sa conjointe de l'époque Shanna Culver, 46 ans, et son frère Curtis Culver, 45 ans, ont tous été arrêtés et incarcérés à la prison du comté de Shasta en lien avec le vol et la mort de McAlister.

Les policiers croient que les trois accusés ont appris que McAlister venait de recevoir beaucoup d'argent et l'ont invité sous de faux prétextes. Ils lui ont volé son argent et Hawkins et Curtis Culver l'ont poignardé à mort avant de laisser sa voiture au Costco.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus