La chanteuse Kelly Clarkson donne la fessée à ses enfants

Kelly Clarkson avoue taper sa fille de 3 ans lorsqu’elle lui désobéit.

Plus tôt cette semaine, la star que l’on a connue à l’émission «American Idol» a confié, sur les ondes de la station de radio The Buzz 98.9 à Rochester, qu’elle a elle-même reçu la fessée et qu’elle ne s’en porte pas plus mal aujourd’hui.

Elle a indiqué que dans le Sud des États-Unis, la fessée était chose commune à l'époque à laquelle elle a grandi.

«Si je me retrouvais dans le bureau du directeur, ma mère l’appelait pour lui donner la permission de me taper.»

La chanteuse indique qu’elle avertit sa fille, River Rose, qu’elle va lui donner la fessée et que souvent, ce simple avertissement suffit pour la discipliner.

«Le souci c’est de le faire en public, quand beaucoup de gens sont contre la fessée. Je lui dis: “Allô, je vais te donner la fessée si tu n’arrêtes pas tout de suite¨ et honnêtement, cela a beaucoup aidé.»