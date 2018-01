Le bureau du ministre Duclos pris d'assaut à Québec

Une dizaine de personnes ont occupé vendredi la salle de réunion du bureau de comté du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, pour réclamer de meilleures conditions pour les chômeurs de Charlevoix et de la Côte-Nord.

M. Duclos était absent de son bureau situé sur le boulevard Charest, à Québec puisqu'il participe à une réunion du cabinet Trudeau à London, en Ontario, d’où il a pu discuter avec les manifestants par téléphone. Les médias n’ont cependant pas pu assister à l’échange.

Le collectif a expliqué que les travailleurs de Charlevoix et de la Côte-Nord doivent cette année travailler 140 heures de plus pour obtenir six semaines de prestations de moins par rapport à l’année dernière.

Aux fins de calculs des prestations, Charlevoix et de la Côte-Nord se retrouvent dans la région 19, qui comprend aussi une partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent.

Si le taux de chômage global de la région est de 6,4%, il est en réalité de 17% dans Charlevoix et la Côte-Nord. La situation provoque un «trou noir», c’est-à-dire que des travailleurs se retrouvent sans revenus pour de nombreuses semaines.